Météo en France : jusqu'à quand la vague de chaleur va-t-elle durer ?

Les fortes chaleurs s'installent en France. Après un week-end synonyme de fortes températures suivies d'orages, la semaine qui débute devrait être dans le même registre. Entre mardi et jeudi, les températures prévues devraient dépasser les 30°C sur de nombreuses régions métropolitaines. Localement, les prévisionnistes s'attendent à un mercure frôlant les 35°C, à l'ombre, notamment dans le Sud-Ouest.

Cet épisode de fortes chaleurs est lié à la présence d'un dôme de chaleur dans le ciel français. Dans les faits, ce phénomène se caractérise par le blocage d'un air relativement chaud dans au-dessus d'une certaine région à cause des pressions atmosphériques. Ainsi, dans notre cas, un puissant anticyclone va s'installer sur la France. Or, ce dernier ne va cesser de tourner sur lui-même et ainsi faire remonter de l'air chaud en provenance du Sahara.

Résultat, au sol, cette situation atmosphérique couplée à un taux d'humidité qui devrait être élevé fera que les températures ressenties, dans le sud-ouest du pays notamment, pourraient dépasser les 39°C. Cet épisode de chaleur devrait durer jusqu'au week-end suivant.

Pas de canicule prévue

En revanche, les températures moyennes sur l'ensemble de la durée de l'épisode ne devraient pas franchir les seuils - 30 à 35 °C en journée et 18 à 20 °C la nuit - impliquant le déclenchement du plan canicule. Ces seuils doivent être dépassés pendant au moins trois jours consécutifs pour que des départements soient officiellement déclarés en état de canicule.

Pour autant, les services de Météo France restent prudents. "L’incertitude et la variabilité des prévisions restent assez importantes à ce jour et ne permettent pas d’évaluer avec précision l’intensité de cet épisode de chaleur. Il devrait être remarquable pour un mois de mai si l’on tient compte conjointement des températures attendues et de sa durée", expliquent les prévisionnistes.

