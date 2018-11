Météo en France du vendredi 2 novembre : encore nuageux et parfois pluvieux

publié le 02/11/2018 à 05:30

Vendredi 2 novembre, le ciel sera encore bien nuageux et parfois pluvieux, selon les prévisions de Météo-France. La vigilance orange "crue" est maintenue dans le Var pour une crue significative de l'Argens aval.



Sur les régions allant du Sud-Ouest au Nord-Est, le temps sera maussade le matin avec un ciel couvert et des pluies faibles, parfois du brouillard, notamment de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées jusqu'à Champagne et Lorraine. L'après-midi les pluies deviendront de plus en plus éparses, mais le ciel restera gris. De l'est de PACA jusqu'aux Alpes frontalières, là aussi les passages nuageux donneront quelques faibles averses, des flocons à partir de 1800 à 2000 m sur le relief alpin.

En revanche, sur la Corse, le temps va à nouveau se dégrader dès la nuit prochaine, sous un ciel plus menaçant, les averses redeviendront fréquentes jusqu'en soirée, parfois orageuses près des côtes Est de l'île. Ailleurs, du Languedoc-Roussillon jusqu'au Jura et à l'Alsace, ainsi que sur le nord-ouest du pays, le temps sera plus calme. Mais dans le Val de Saône, et de la Bretagne, Pays de Loire, Poitou jusqu'à Champagne-Ardennes, les brouillards matinaux seront souvent denses et lents à se dissiper. Passages nuageux et éclaircies alterneront.

Les températures

Au petit matin, on attend 4 à 10 degrés dans le sud-ouest et le pourtour méditerranéen, 11 à 14 en Corse, mais il fera 1 à 6 degrés partout ailleurs, avec des gelées dans l'intérieur de la Bretagne à la frontière belge.



Les maximales afficheront 9 à 14 degrés sur la plupart des régions, 13 à 16 sur la façade atlantique, 15 à 19 près de la grande Bleue, 20 à 22 en Corse.