Météo en France du mercredi 7 novembre : des averses dans le Nord-Ouest

publié le 07/11/2018 à 05:30

Une perturbation active s'enfoncera sur le pays ce mercredi 7 novembre, selon les prévisions de Météo-France, avec notamment des averses sur le Nord-Ouest. En matinée, les pluies associées, faibles à modérées, traverseront une large moitié ouest, jusqu'à la Champagne, l'Auvergne et le Sud-Ouest.



Elles seront précédées de quelques averses sur les Cévennes, sur le sud de PACA et la Corse. Du Rhône-Alpes au Nord-Est, on observera quelques grisailles ou brouillards en Val de Saône. Après les pluies, un ciel un peu plus variable mais chargé d'averses, prendra rapidement le relais sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire.

Dans l'après-midi, la vague pluvieuse glissera sur la moitié sud-est jusqu'au pourtour méditerranéen. Les précipitations se renforceront près des Pyrénées avec de la neige à partir de 2.300 mètres d'altitude, et sur le Centre-Est entre le Val de Saône, Rhône-Alpes et les Cévennes. Elles resteront plus éparses sur le pourtour du Golfe du Lion. La plaine d'Alsace restera à l'écart jusqu'en fin d'après-midi. Sur la moitié nord-ouest, le temps changeant se généralisera. Des averses parfois mêlées d'un coup de tonnerre défileront sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes.

Sous la pluie puis sous les averses, le vent sera modéré à assez fort, avec quelques rafales jusqu'à 60/70 km/h; notamment sur le sud du Massif Central, dans l'axe Rhône Saône et sur un grand quart nord-ouest.

Les températures

Il fera entre 6 et 9 degrés dans les terres, 10 à 12 en bord de mer. Les températures maximales afficheront 12 à 16 degrés en général, localement 17,18 au pied des Pyrénées et 17 à 19 autour de la Méditerranée. Il fera 13 à Paris et Lille, 17 à Biarritz et Avignon, 19 à Marseille.