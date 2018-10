Météo en France du mercredi 24 octobre : gris et humide sur le nord et le nord-est

publié le 24/10/2018 à 05:30

Mercredi 24 octobre, le temps sera gris et humide sur le nord et ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin et jusqu'au soir, une épaisse grisaille, parfois accompagnée d'un peu de crachin, enveloppera les Hauts de France, la région parisienne, le Centre, le nord de la Bourgogne et le Grand Est.



Sur le reste de la moitié nord, la nébulosité sera plus changeante avec des zones de gris et des brouillards le matin, une alternance de nuages et d'éclaircies l'après-midi. Au sud, les phénomènes brumeux seront plus localisés, plus probables sur le sud de l'Aquitaine et le Gers. Et le beau temps ensoleillé se généralisera rapidement.

Du Roussillon à la moyenne et basse vallée du Rhône, il faudra toutefois s'abriter du vent pour en profiter: rafales de 70 à 90 km/h, localement 100 km/h dans le domaine du Mistral.

Les températures

Côté températures, le matin, il fera entre 3 et 9 degrés en général dans les terres, parfois un peu moins sur la partie centrale du pays et jusqu'à 12 à 16 en bord de Méditerranée.



En journée, les températures maximales atteindront 22 à 26 sur le Sud-Est, 14 à 17 du Grand Est à l'Auvergne et au Lyonnais, 17 à 21 sur le reste du pays, localement 22 degrés dans le Sud-Ouest.