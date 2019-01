publié le 21/10/2018 à 05:30

Le soleil brillera encore dimanche 21 octobre sur une grande partie du pays et le temps sera frais le matin, selon les prévisions de Météo-France.



Le matin, il faudra de nouveau prendre garde aux bancs de brouillards. Ils seront plus probables et denses dans les vallées du Nord-est, du Val de Saône à la Bresse et sur les plaines du Sud-Ouest. Au sud de la Garonne, ils seront encore parfois lents à se lever et l'ambiance restera brumeuse sur le littoral aquitain.

Partout ailleurs dans le pays, ils céderont la place à un beau soleil pour l'après-midi de ce dimanche. On observera juste quelques bourgeonnements sur le relief comme pour les Pyrénées ou en Corse. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane se réveilleront pour atteindre 50 à localement 70 km/h en rafales en fin de journée.

Les températures

Le lever du jour sera un peu frais sur un grand quart nord-est, avec 2 à 6 degrés et localement de petites gelées blanches possibles, plutôt vers les collines normandes, la Picardie, les Ardennes et le plateau lorrain. Ailleurs, il fera entre 4 et 11 degrés et jusqu'à 12 à 16 près de la Grande Bleue.



Dans l'après-midi, on appréciera 17 à 19 degrés près de la Manche et au nord de la Seine, 18 à 22 en général sur le reste du pays avec localement 23/24 sur le Sud-ouest, 22 à 25 sur les régions méditerranéennes avec localement 26/27 sur le Languedoc et le Var.