publié le 14/11/2018 à 07:00

Le temps de ce mercredi 14 novembre s'annonce gris mais doux sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France. Les bancs de brouillard ou plaques de grisaille seront très fréquents le matin sur la moitié nord et le Sud-Ouest, plus localisés ailleurs.



Petit à petit les éclaircies s'élargiront, le soleil dominera l'après-midi excepté en plaine d'Alsace et en val de Saône. Les éclaircies seront cependant timides en Bretagne, en vallée de Garonne et en Provence.

Des Cévennes au Roussillon, le ciel sera couvert avec quelques pluies. Elles seront plus présentes sur les Cévennes et les Pyrénées mais les quantités seront faibles. Le vent d'est sera modéré sur les côtes, tout comme le vent d'Autan.

Les températures

Les températures minimales iront de 0 à 6 degrés sur la moitié nord, 6 à 15 dans le Sud.

Les maximales seront très douces pour une mi-novembre, elles varieront entre 11 et 17 degrés en général dans le Nord, 15 et 20 degrés dans le Sud.