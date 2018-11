Météo en France du dimanche 11 novembre : pluvieux sur le Nord

publié le 11/11/2018 à 07:01

Le temps dimanche sera notamment marqué par des pluies sur le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, le temps demeurera maussade et pluvieux toute la journée, alors qu'en Bretagne et le long des côtes de la Manche le temps sera plus variable avec de nombreux nuages et quelques averses passagères.



Sur PACA et le Languedoc, là aussi le ciel restera bien encombré, avec quelques ondées sur la Provence et des pluies plus durables et marquées sur les Cévennes.

Partout ailleurs, du piémont pyrénéen jusqu'à l'Alsace et à Rhône-Alpes, hormis quelques gouttes dans l'est le matin, le temps sera sec avec de belles apparitions du soleil, plus larges près des Pyrénées.

Le vent de sud à sud-est sera sensible, jusqu'à 70 km/h en vallée du Rhône. Le vent de sud-ouest, encore sensible le matin près de la Manche, faiblira en journée. L'autan se renforcera en fin de journée.

Les températures

Le matin, les températures seront comprises entre 7 à 13 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 14 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 14 à 20 degrés du nord vers le sud.