Météo en France du lundi 12 novembre : pluvieux sur le Nord

publié le 12/11/2018 à 05:30

Des Pays de Loire et du nord de l'Aquitaine et jusqu'à la frontière belge, un temps couvert et pluvieux va se maintenir une bonne partie de la journée. Cette perturbation active va s'étendre vers le sud de l'Aquitaine, vers le Limousin, la Bourgogne et la Lorraine.



À l'arrière de cette zone de pluie, c'est à dire sur la Bretagne et les régions proches de la Manche, le matin, puis sur le quart nord-ouest en fin de d'après-midi, la journée sera plus variable avec de nombreux passages nuageux, quelques éclaircies ponctuées d'averses. Le vent de sud à sud-ouest restera modéré sur le littoral de Manche.

Sur PACA et le Languedoc les nuages prédomineront et donneront des pluies durables et parfois marquées sur le relief des Cévennes et du sud-est du Massif-Central, plus éparses ailleurs.

Ailleurs, de Midi Pyrénées vers le Grand-Est, Rhône Alpes et la Corse, le temps s'annonce lumineux, avec parfois de belles éclaircies.



Le vent de sud à sud est soufflera fort de Midi-Pyrénées au Massif central et en vallée du Rhône, avec des rafales jusqu'à 90/100 km/h sur les Pyrénées, 70/90 km/h dans le domaine de l'autan, la vallée du Rhône jusqu'en Val de Saône.

Les températures

Les températures minimales varieront de 7 à 14 sur la plupart des régions, 15 à 17 près de la Méditerranée. Les maximales s'échelonnent de 12 à 15 degrés du nord-ouest au nord du pays, de 15 à 20 degrés ailleurs, voire 21 au pied des Pyrénées.