Météo en France du mardi 13 novembre : encore nuageux et pluvieux au sud-est

publié le 13/11/2018 à 05:08

Le temps de ce mardi 13 novembre sera encore très nuageux et marqué par des pluies sur le sud-est du pays, selon les prévisions de Météo-France. Il y aura des nuages le matin du piémont pyrénéen et le Languedoc jusqu'à l'Auvergne, l'Alsace, la Franche-Comté et sur le nord-ouest de Rhône-Alpes.



Entre le Languedoc, le Massif central et les frontières de l'est, le ciel couvert s'accompagnera de pluies durables et marquées, alors que dans le sud-ouest il n'y aura que quelques gouttes. L'après-midi entre le Languedoc, le Massif central et le Jura, les nuages persisteront, mais les pluies deviendront de plus en plus faibles et éparses. Excepté quelques averses sur les régions proches de la Manche, la journée sera calme.

Côté ciel, de nombreux nuages bas ou brouillards seront présents le matin. Entre le sud de la Normandie, le Centre et Poitou-Charentes, cette grisaille aura du mal à se dissiper, avec des plaques tenaces l'après-midi. Ailleurs le soleil s'imposera et fera de belles apparitions qui s'étendront jusqu'à l'Alsace, la Bourgogne et la Nouvelle-Aquitaine.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 13 degrés sur la plupart des régions, 13 à 16 degrés près de la grande Bleue. Les maximales seront comprises entre 11 et 17 degrés en général, 17 à 21 degrés sur le pourtour méditerranéen.