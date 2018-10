publié le 08/10/2018 à 05:02

Un temps pluvio-orageux intense est attendu sur les régions méditerranéennes ce lundi 8 octobre. Des lignes orageuses s'organiseront, du littoral jusqu'au centre du Var et sur l'est des Bouches-du-Rhône. Ces deux départements sont placés jusqu'à 16 heures en vigilance orange pluie et inondation par Météo France.



Ces axes orageux pourront parfois s'immobiliser et produire de forts cumuls de pluie, de l'ordre de 50 à 100 mm en quelques heures. Outre l'activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent seront possibles. Les cumuls de pluie pourront atteindre 100 à 150 mm.

Des pluies moins fortes mais tout de même soutenues pourront concerner les départements situés plus à l'ouest, jusqu'aux Cévennes. Il faudra attendre la soirée pour une véritable accalmie.

Sur le reste de la moitié sud, le ciel sera également très nuageux à couvert, mais les pluies seront rares, excepté sur les Pyrénées. Quelques éclaircies résisteront sur le Languedoc et le Roussillon, avec une Tramontane faiblissante.

Retour du soleil sur la moitié nord du pays

Sur la moitié nord, le soleil sera de retour dès ce lundi matin malgré quelques brouillards au lever du jour. Sans vent, l'atmosphère sera calme et relativement douce.

Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés en général, 11 à 17 près de la Méditerranée.



Les maximales, en légère hausse, varieront entre 16 et 18 degrés de la Bretagne à la frontière belge et sur le sud de l'Aquitaine. Elles iront de 19 à 23 degrés ailleurs.