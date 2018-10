publié le 08/10/2018 à 16:26

La tendance n'est pas à l'accalmie. Quatre départements ont été placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France ce lundi 8 octobre. Cette alerte concerne les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La fin du phénomène est prévue au plus tôt mercredi 10 octobre à 7 heures.



Dans son bulletin, Météo France fait état d"un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier au regard du risque de stationnarité". "Un axe orageux remonte de Méditerranée; Il s'accompagne d'averses assez fortes qui peuvent donner 30 à 50 mm de pluie en peu de temps. Sur les régions littorales les cumuls peuvent ponctuellement atteindre 80 mm", ajoute Météo France dans son bulletin émis à 16 heures.



"Au cours des prochaines heures, l'axe pluvio-orageux continue de se décaler lentement vers l'ouest. Il est attendu sur l'Hérault en cours de nuit avant de s'étendre à l'est de l'Aude et une partie des Pyrénées Orientales en seconde partie de nuit", souligne le bulletin. Les cumuls attendus pourront atteindre 100 à 130 mm. "Outre les cumuls de pluie et l'activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent sont possibles", conclut Météo France.

Météo France place 4 départements en vigilance orange "orages et pluie-inondation" Crédit : Capture d'écran Météo France