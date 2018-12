Météo en France du jeudi 6 décembre : moche partout sauf sur le sud

publié le 06/12/2018 à 07:00

Jeudi 6 décembre, sur le pourtour du Golfe du Lion et la région PACA, la journée sera bien ensoleillée, mais le reste de la France baignera la plupart du temps dans la grisaille, selon le bulletin de Météo-France. Sur le sud, le vent de nord-ouest à ouest soufflera jusqu'à 70 à 80 km/h en rafales. En Corse, le temps sera moins clément, très nuageux avec quelques ondées sur la façade ouest.



Sur le reste du pays, la matinée sera souvent maussade sous un ciel couvert. De la Lorraine et l'Alsace à Rhône-Alpes et jusqu'au Massif central et nord de Nouvelle-Aquitaine, les pluies ou averses seront fréquentes jusqu'en début d'après-midi, notamment de la Franche-Comté aux Alpes du Nord, avec une limite pluie-neige vers 1.800 m.

Ailleurs, le temps sera humide avec de faibles pluies ou bruines fréquentes le matin, plus espacées l'après-midi. La façade atlantique et le sud de la Garonne retrouveront même un ciel plus lumineux.

En revanche, près de la Manche, le ciel se chargera davantage l'après-midi à l'approche d'une nouvelle perturbation, avec des pluies devenant plus régulières et du vent de sud-ouest se renforçant jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.

Les températures

Les températures minimales afficheront 6 à 11 degrés en général, un peu moins, entre 3 et 7 degrés, sur la façade est. Les maximales atteindront encore 16 à 18 degrés sur les régions méditerranéennes, 13 à 16 degrés dans le sud-ouest, 11 à 15 degrés partout ailleurs.