et Léa Stassinet

publié le 24/11/2018 à 15:36

En à peine une minute, la mini-tornade a tout dévasté sur son passage. Aux alentours de 20 heures vendredi 23 novembre, elle a traversé une rue de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), déracinant plusieurs pins dont certains étaient âgés d'une cinquantaine d'années.



Ce samedi 24 novembre, les habitants sont encore très choqués. "On a entendu un boum et c'est là qu'on a eu très peur", raconte l'un d'eux. "Les vitres des fenêtres se sont gonflées, les volets tremblaient, le vent soufflait très fort", ajoutent d'autres riverains. "On a eu chaud", confie un Saussetois. 500 foyers étaient encore privés d'électricité ce samedi matin.

Personne n'a été blessé mais de nombreux dégâts matériels sont à déplorer : toitures arrachées, pylônes détruits... La circulation a même dû être interrompue. À cause des arbres tombés sur la voie ferrée, deux TER ont également été évacués. Le maire de la commune a d'ores et déjà annoncé qu'il allait demander l'état de catastrophe naturelle.