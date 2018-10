Météo en France du mardi 23 octobre : grisaille matinale puis soleil

publié le 23/10/2018 à 04:45

Du soleil sur l'ensemble du pays. Du Grand-Est jusqu'au Poitou, Limousin et Auvergne-Rhône-Alpes, la journée du mardi 23 octobre débutera souvent sous de nombreux nuages bas, parfois doublés de brouillards. Cette grisaille se dissipera lentement au cours de la matinée, mais vers le Massif central elle pourra persister jusqu'en mi-journée ou début d'après-midi.



Un beau soleil reviendra l'après-midi. Sur le sud de l'Aquitaine, là aussi des nuages bas retarderont l'arrivée du soleil en matinée. Partout ailleurs, les brouillards ou nuages bas seront plus localisés et s'évaporeront avant la mi-journée, le temps sera bien ensoleillé.

Dans le Sud-Est, mistral et tramontane se renforceront, l'après-midi ils souffleront en rafales jusqu'à 60 à 80 km/h. Le vent de nord sera aussi sensible sur la Corse.

Les températures

Au petit matin la fraîcheur sera marquée avec 1 à 7 degrés sur la moitié nord, des gelées locales jusqu'à -1 ou -2 degrés de la Picardie à la Lorraine, jusqu'à 7 à 11 degrés en bord de Manche. Sur la moitié sud, les minimales iront de 5 à 11 degrés, 11 à 15 degrés près de Méditerranée.



Les maximales iront de 14 à 19 degrés sur la moitié nord, de 16 à 22 au sud et jusqu'à 23 à 24 dans le Sud-Est.