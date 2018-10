Météo en France du jeudi 18 octobre : légère amélioration sur le Sud-Est

publié le 18/10/2018 à 05:30

Jeudi 18 octobre, le temps sera pluvieux et localement orageux sur le sud de l'Occitanie, notamment sur les Pyrénées-Orientales, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, une zone pluvieuse s'étendra sur le Languedoc-Roussillon, sur le sud de Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. Les précipitations seront passagèrement soutenues, parfois orageuses en Roussillon.



Dans l'après-midi, le mauvais temps s'attardera sur le sud de l'Aude et surtout sur les Pyrénées-Orientales. Ailleurs, les précipitations se raréfieront. Un ciel plus lumineux reviendra sur la région PACA puis le Languedoc, tandis que nuages et ondées faibles traîneront sur l'est de la Corse. Le vent de secteur est soufflera sensiblement sur les extrémités de l'île et sur le littoral varois.

De la Bretagne au Pas-de-Calais et le long de la frontière belge, le début de journée sera souvent gris, parfois humide avec quelques gouttes. Mais dans l'après-midi, excepté quelques poches de nuages bas plus tenaces près de la Manche, on appréciera le retour de larges éclaircies Sur tout le reste du pays, le soleil dominera largement. Il sera passagèrement voilé au sud.

Les températures

Côté températures, il fera entre 7 et 12 degrés en général le matin, 12 à 16 sur le pourtour méditerranéen.



L'après-midi, il fera entre 18 et 23 degrés, localement 24 sur le Centre, la Bourgogne-Franche-Comté, sur le sud de PACA et la Corse.