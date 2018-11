Météo en France du jeudi 15 novembre : encore de la grisaille

publié le 15/11/2018 à 07:00

Le temps de ce jeudi 15 novembre sera marqué par des bancs de brouillard qui seront encore nombreux au lever du jour, selon les prévisions de Météo-France. On les retrouvera dans le Sud-Ouest le long de la vallée de la Garonne essentiellement. Les nuages bas s'inviteront également du Massif central au Nord-Est.



De la Bretagne à la région parisienne et sur les Hauts-de-France, le ciel sera bien gris. Ces grisailles évolueront vers un ciel plus dégagé au fil des heures sur la moitié est et dans le Sud-Ouest. Ailleurs, les éclaircies seront plus timides avec une grisaille tenace au nord de la Seine. Sur le golfe du Lion, les entrées maritimes apporteront un temps maussade toute la journée avec de faibles pluies.

En Provence, le ciel sera recouvert d'un voile de nuage assez épais. Le vent d'Autan restera sensible dans son domaine avec des rafales atteignant les 60 à 70 km/h sur les hauteurs du Tarn. De petites gelées sont attendues sur le Nord-Est.

Les températures

Au nord de la Seine, les minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés. Ailleurs, elles s'échelonnent entre 7 et 15 degrés. L'après-midi, les températures atteindront 8 à 12 degrés sur l'Alsace Lorraine, 12 à 20 degrés ailleurs du nord au sud.