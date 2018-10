Météo en France du dimanche 28 octobre : pluie sur le Sud-Est

publié le 28/10/2018 à 05:19

La journée s'annonce pluvieuse des Pyrénées aux régions de l'est et du sud-est avec des pluies qui auront tendance à déborder vers le Centre-ouest, le Centre et la Champagne-Ardennes. Le matin, l'activité pluvieuse sera soutenue sur la façade est et localement orageuse de l'ouest de la Corse aux Alpes-Maritimes. L'après-midi, les pluies se renforceront sur la Provence en remontant vers la vallée du Rhône et vers le Massif central.



Il neigera à basse altitude sur le relief, 600 m puis 800/900 m sur l'est du Massif central, 800 m sur les Alpes, le matin puis remontant vers 1200 puis 2000 m en cours de journée. À partir de la soirée, ce mauvais temps qui gagnera le Nord-est donnera de la neige à basse altitude, touchant le plateau de Langres et le Morvan.

Sous les pluies qui s'enrouleront sur les autres régions de la moitié sud et est du pays, la limite pluie-neige se situera le matin vers 600/700 m sur les Pyrénées, 500/600 m sur l'ouest du Massif central, vers 700/900 m sur le relief du nord-est. Sur le Nord-ouest et le nord du pays, en marge du mauvais temps, la journée sera plus calme avec quelques éclaircies dans l'intérieur des terres, mais des averses assez fréquentes le long de la Manche, accompagnées localement de grésil.

Le vent de nord à nord-est sera sensible et renforcera la sensation de froid, notamment le long de la Manche où les rafales atteindront 70 à 80 km. Ce vent de nord-est sera également sensible à 60/70 km/h jusqu'au Nord-est. En Méditerranée, la tramontane se maintiendra à 70/80 km/h. En revanche, le vent de nord en vallée du Rhône, tournera au secteur sud entre Corse et Provence.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 1 et 10 degrés du Nord au Sud, 13 à 17 de la côte d'Azur à la Corse.



Les maximales se limiteront entre 6 et 10 degrés dans l'ensemble, 17 à 22 sur l'extrême Sud-Est.