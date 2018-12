publié le 17/12/2018 à 07:00

Le temps lundi sera plus calme, alternant nuages et éclaircies sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.



Du Grand-Est à la Franche-Comté et aux Alpes du Nord, ainsi que sur la Corse, le temps sera encore perturbé en matinée. Sous un ciel couvert, les pluies seront souvent généralisées, il neigera sur le relief à partir de 700 m sur les Vosges, 900 à 1.100 m sur le Jura et le nord des Alpes.

Sur l'île de Beauté les averses pourront s'accompagner d'orages. L'après-midi les précipitations s'atténueront, devenant rares en fin de journée, par contre les nuages resteront prédominants.



Entre la façade atlantique, le Massif central et les Pyrénées, là aussi le ciel sera bien encombré et les averses nombreuses en matinée, avec une limite pluie-neige de 1.000 à 1.200 m. L'après-midi, alors que de la Bretagne au Massif central nuages et ondées se maintiendront, sur les Pyrénées puis jusqu'au sud de la Garonne une amélioration se dessinera avec des éclaircies.





Du Roussillon à PACA, les périodes ensoleillées s'imposeront dès le matin, par contre le mistral et la tramontane souffleront jusqu'à 70 km/h.



Sur le reste du pays, le temps sera généralement calme, avec de nombreux nuages et des éclaircies, quelques gouttes possibles.

Les températures

Les températures minimales s'échelonneront entre -1 et 4 degrés sur le tiers Est et le Massif central, entre 3 à 7 degrés ailleurs, 7 à 10 degrés près des côtes.

Les maximales varieront de 5 à 10 degrés du Grand-Est à Auvergne-Rhône-Alpes, de 8 à 14 degrés ailleurs.