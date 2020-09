publié le 01/09/2020 à 06:45

Cette fin d'été 2020 est placée sous le signe de la fraîcheur, mais le ciel va s'éclaircir ce mardi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Néanmoins, l'Est verra le risque d'averses se maintenir sous un ciel encore chargé, entre les Grand-Est et les Alpes. Mais les pluies deviendront de plus en plus éparses au cours de la journée.

Ailleurs dans le pays, la journée s'annonce finalement plutôt agréable. De belles périodes ensoleillées sont attendues, notamment sur la moitié sud. Il est prévu quand même une circulation de nuages élevés des Pyrénées à la Méditerranée.

Les températures resteront toutefois encore un peu fraîches pour la saison avec des minimales entre 6 et 13 degrés sur la plus grande partie du pays, 14/15 près de l'océan et 15 à 20 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 18 à 25 degrés du nord au sud, 25 à 29 degrés près de la Grande Bleue.