Météo en France : à quoi faut-il s’attendre pour ce week-end du 14 juillet ?

Le week-end du 14 juillet sera marqué par un pic de chaleur ce vendredi, notamment dans le Sud-Ouest. Selon Météo-France, une dépression arrive sur l'Irlande, traversant presque l'intégralité de la France. Seules la Bretagne et la Normandie sont épargnées par le phénomène. Le reste du pays va connaître des fortes chaleurs. À Paris et Marseille, le mercure devrait monter jusqu'à 33°C, jusqu'à 34°C à Lyon. Le Sud-Ouest devrait connaitre des pics à 36°C.

Dès samedi, des dégradations vont mettre fin au pic de chaleur. Dans l'après-midi et en soirée, "une nouvelle salve orageuse marquée qui se mettra en place entre le Massif central et le Nord-Est" sera à surveiller, selon les prévisionnistes. Ces derniers s'attendent à des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent alors que les températures devraient dégringoler. Dans le Sud-Ouest, les maximales seront comprises entre 21 et 27°C. La chaleur sera toujours au rendez-vous dans l'Est, avec 34°C à Lyon et Strasbourg et jusqu'à 36°C à Perpignan.

Le week-end se terminera avec un retour au calme dimanche. À l'ouest, le ciel alternera entre nuages et éclaircies alors que l'Est devrait profiter d'un grand soleil. Globalement, les températures devraient retourner aux normales de saison. Seule exception, les régions méditerranéennes où des pointes autour de 36°C entre le Var et la Corse.

