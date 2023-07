Canicule : qu'est-ce que l'effet de foehn ?

40°C à Grenoble. La France connaît en début du mois de juillet une période caniculaire et orageuse intense, en particulier dans les régions de l'est et du sud. Ces températures extrêmes s'expliquent notamment par l'effet de foehn, un phénomène météorologique qui peut provoquer des canicules.

L'effet de foehn se traduit pat un vent de sud en montagne qui, en grimpant le flanc en amont, décharge toute son humidité aux sommets. Lorsqu'il redescend en aval, l'air est donc extrêmement sec et chaud. De surcroît, un phénomène thermodynamique peut se produire puisqu'une compression peut réchauffer l'air très rapidement.

Pour cette raison, l'effet de foehn peut aussi être appelé le "mangeur de neige", car la chaleur qu'il propage peut faire fondre la neige soudainement. Par exemple, à Saint-Girons, en Ariège, le 29 février 1960, en plein hiver, à 9 heures du matin, il faisait quinze degrés. 3 heures plus tard, à midi, à cause de ce phénomène, le mercure est grimpé à 31,2 °C, battant au passage un record de chaleur.

Après un mois de juin 2023 ayant déjà dépassé des records de chaleur, le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée, comme le rapporte l'Organisation météorologique mondiale dans un communiqué.

