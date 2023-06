Météo en France : 7 départements du nord-ouest placés en vigilance orange

Conséquence des fortes chaleurs de ces derniers jours, des perturbations orageuses sont attendues sur la majeure partie du territoire, ce samedi 10 juin. Sept départements du nord-ouest de la France sont placés en vigilance orange et 79 autres en vigilance jaune.

Les orages vont être au rendez-vous ! Les températures ne vont pas descendre pour autant et devraient se maintenir entre 25 et 30 degrés dans la journée. Dans le nord-ouest, la Manche, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, et Sarthe et la Mayenne sont concernés par la vigilance orange mise en place par Météo France. Dans ces sept départements, comme dans les 79 autres, la vigilance est donc de rigueur en vue d'éventuelles averses qui pourraient se révéler assez intenses.

De la Bretagne aux Alpes, en passant par le Jura, il faut donc surveiller l'intensité des pluies. Par endroit, de la pluie et quelques orages ont déjà été observés. À la mi-journée, ils devraient s'étendre à la région parisienne jusqu'au nord de la Bourgogne, ainsi que dans la région PACA, les Pyrénées et la Corse. L'activité orageuse devrait s'affaiblir vers la fin de la journée.

