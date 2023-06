Météo en France : 17 départements placés en vigilance orange aux orages

Météo France a placé 17 départements du centre et du sud-ouest du pays en vigilance orange pour risques d'orages, ce mardi 20 juin. Sont concernés : l'Allier, l'Aveyron, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Dordogne, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, et la Loire.

Depuis ce matin, une nouvelle dégradation orageuse est présente sur le Sud-Ouest et remontera sur le Pays de la Loire, puis rapidement vers le Centre-Val de Loire, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Le risque se généralisera des Pyrénées au Nord-Est. Dans l'après-midi, un axe orageux plus virulent se dessinera du Pays-Basque à la Bourgogne Franche-Comté avec des orages potentiellement violents avec de la grêle et de très fortes rafales de vent.

Selon les prévisions de Météo France, des orages violents sont attendus sur les départements placés en vigilance orange ce mardi soir et dans la nuit. Les météorologues avertissent que ces orages pourraient également se propager aux départements voisins en vigilance jaune.

