Météo en France : 15 départements placés en vigilance orange pour risques d'orages

Après une brève accalmie sur le front des orages, Météo France vient de placer 15 départements en vigilance orange ce lundi 19 juin. Dans le détails, ces départements sont : Aube (10), Charente(16), Charente-Maritime(17), Cher(18), Côte-d'Or(21), Indre(36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher(41), Loiret(45), Marne(51), Haute-Marne(52), Nièvre(58), Deux-Sèvres(79), Vienne(86), Yonne(89).

"Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi du Poitou-Charentes au Centre et gagnent ensuite la Bourgogne et la Champagne", prévient Météo France qui précise que "des orages localement forts sont néanmoins possibles sur les départements limitrophes, placés en vigilance jaune".

La veille dimanche, jusqu'à 44 départements avaient été placés en alerte orange. Dans la soirée, des orages ont déferlé sur l'Île-de-France et plusieurs autres régions, entraînant des inondations, des milliers de coupures d'électricité et de nombreuses perturbations, dans les transports notamment.

Vigilance orange aux orages ce lundi 19 juin 2023 Crédit : Météo France

