Six départements en alerte rouge “pollen” : une première en janvier ?

Dans l'est de la France, les noisetiers sont déjà en fleurs en ce début du mois de janvier. Une floraison précoce due à des températures exceptionnellement douces ces dernières semaines avec un record de chaleur battue à Strasbourg le 31 décembre 2022 : 18,6 °C. Une floraison qui a aussi fait grimper le taux de concentration en allergènes de la région.

Aussi, le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges en vigilance rouge pour les risques d’allergie au pollen. Une vigilance qui survient "nettement en avance cette année", assure Gilles Oliver, ingénieur en aérobiologie au sein du RNSA. "Nous avons environ deux à trois semaines d'avance par rapport à l'ordinaire", précise-t-il.

Les pluies attendues pour la fin de semaine dans l'est de la France devraient toutefois faire redescendre le taux de concentration en allergène de la région, mais le répit sera de courte durée pour les allergiques. En effet, selon Gilles Oliver, les aulnes ont, eux aussi, pris de l'avance et devraient commencer à fleurir d'ici le début du mois de février.

L'arbre a besoin de son cycle de dormance

Mais alors, les allergiques au pollen devront-ils s'habituer à avoir la goutte au nez dès le mois de janvier ? "Le phénomène se produira chaque fois que nous aurons des automnes et débuts d'hiver aussi doux, mais les arbres auront toujours besoin de leur cycle de dormance et donc, la floraison pourrait difficilement se faire encore plus tôt que cette année", pense Gilles Oliver.

En attendant, le RNSA rappelle l'importance de suivre son traitement contre les allergies, de se laver les cheveux régulièrement, d'aérer son logement tôt le matin ou tard le soir - quand il y a moins de pollen -, de faire sécher son linge à l'intérieur si possible, de garder les vitres des voitures fermées et de ne pas sortir en cas de pic de pollution.

