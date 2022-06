Météo en France : 10 départements placés en vigilance orange aux orages

Le temps sera perturbé jeudi, excepté près de la Méditerranée, avec des risques d'orages forts en fin de journée à l'est, selon les prévisions de Météo-France, qui a placé 10 départements en vigilance orange pour des risques d'orages. Au total, les 10 départements concernés par la vigilance orange sont : le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et l'Isère.

Des pluies localement orageuses s'organiseront du sud de la Garonne au Centre-Val de Loire. Des orages traverseront plus rapidement l'est de Midi-Pyrénées et l'intérieur du Roussillon en direction du Haut-Languedoc. On retrouvera un temps couvert et souvent pluvieux du Sud-ouest à la frontière belge.

Les pluies seront passagèrement marquées et parfois mêlées de coups de tonnerre du Limousin et de l'ouest de l'Auvergne à l'est de l'Île-de-France et des Hauts-de-France jusqu'en Champagne-Ardenne. Sur le sud-ouest, les précipitations seront plus faibles et laisseront passer quelques rayons de soleil l'après-midi en plaine. Le piémont et le relief des Pyrénées resteront plus chargés jusqu'au soir.

