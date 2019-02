Météo du samedi 23 février : malgré la grisaille matinale, le beau temps persiste

publié le 23/02/2019 à 06:05

Le temps, samedi 23 février, connaîtra un début de journée souvent gris avec des brouillards ou nuages bas fréquents sur la moitié nord du pays jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, selon les prévisions de Météo-France. Mais cette grisaille se dissipera lentement au cours de la matinée et le soleil sera à nouveau généreux l'après-midi.



Sur l'ouest de la Bretagne, la grisaille matinale sera plus rare, en revanche le ciel sera moins bleu l'après-midi, souvent bien voilé. Ailleurs, les brouillards ou nuages bas matinaux seront plus localisés et vite évaporés, le temps sera assez vite bien ensoleillé et doux.

Mais en fin d'après-midi sur PACA et le Languedoc-Roussillon, des nuages bas s'installeront peu à peu. En fin de journée sur l'ouest de PACA, le sud de Rhône-Alpes et une bonne partie de l'Occitanie, le ciel se chargera. De même, sur l'ouest de la Bretagne et sur l'Aquitaine, les nuages s'imposeront.

Les températures

Le vent de nord-est se renforcera sur la Corse, atteignant 90 à 100 km/h en rafales. Les températures minimales seront comprises entre -1 et +6 degrés en général dans les terres, 5 à 10 degrés en bord de mer.



Les températures de l'après-midi seront en légère baisse avec 15 à 20 degrés entre ouest Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et PACA, entre 11 et 16 degrés ailleurs.