Météo : deux départements en vigilance orange pluie-inondation jeudi

Prudence dans le sud-est de la France. Ce mercredi 20 septembre, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour "pluie-inondation" : l'Ardèche et la Drôme. Les prévisionnistes s'attendent à de "fortes précipitations" sur ces deux départements. L'événement météorologique devrait commencer ce jeudi, en début d'après-midi.



"L'Isère est maintenue en vigilance jaune dans un premier temps, mais une évolution du niveau d'alerte sur ce département reste possible. La situation sera également à surveiller sur l'est de l'Ain et l'ouest des deux Savoie où des cumuls de l'ordre de 70 mm en quelques heures sont possibles", prévient Météo-France.

Ce mercredi, une première perturbation a abordé la Bretagne. L'événement justifiant cette vigilance n'a, lui, pas encore commencé, précise Météo-France. Mercredi toujours, "des averses sur les régions méditerranéennes débordent sur le sud de Rhône-Alpes, sans grande conséquence".

Par ailleurs, des orages s'abattront dès mercredi soir sur la Corse, selon Météo-France. Des chutes de grêle sont attendues. Les deux départements corses sont actuellement en vigilance jaune, mais un passant en orange "n'est pas exclu". Dans le même temps, les départements de l'Hérault aux Alpes-Maritimes feront face à de "fortes intensités pluvieuses". Comme pour la Corse, un passage en orange n'est pas à exclure "avec peu de préavis".

