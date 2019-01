Météo France prévoit de fortes pluies en Corse et en PACA ce week-end

publié le 26/10/2018 à 06:41

Ce week-end marquera non seulement le passage à l'heure d'hiver, mais également l'arrivée du froid, avec des températures dignes d'un mois de décembre. Ces faibles températures seront accompagnées par de fortes pluies, qui frapperont surtout la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse occidentale.



Les températures vont chuter dès samedi : par endroits les maximales pourront perdre jusqu'à 10°C. Des précipitations neigeuses sont attendues jusqu'à basse altitude, plus marquées sur le Massif Central et sur les Pyrénées. Le sud-est du pays sera lui touché par les fortes pluies, allant de 50 à 80 mm dans la région PACA et le nord de la Corse.

Après un week-end particulièrement pluvieux, les choses devraient se calmer dans les journées de lundi et mardi avant l'apparition probable d'un nouvel épisode de pluie à partir de mercredi.

Météo France du samedi 27 octobre 2018 Crédit : Météo France