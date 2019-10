publié le 05/10/2019 à 06:55

Seule la Méditerranée sera épargnée du temps automnal qui envahira tout le pays, ce samedi 5 octobre. Sur le Roussillon, le Languedoc jusqu'à la région Paca, la journée se déroulera sous un ciel dégagé ou à peine voilé par moments de nuages d'altitude. Des averses se produiront en Corse en matinée puis le temps deviendra sec sous un ciel assez chargé.

Sur l'Aquitaine et le Midi toulousain, le ciel sera variable, alternant entre belles éclaircies et passages nuageux, plus compacts sur la chaîne des Pyrénées. Le vent sera soutenu en Méditerranée. Mistral et tramontane souffleront en rafales, atteignant 60 à 70 km/h. Le vent sera également sensible sur le littoral varois, jusqu'à 90 km/h à la mi-journée.

De la Bretagne vers les Pays de la Loire, du Poitou au Limousin, sur le Massif central et le nord des Alpes, le ciel sera le plus souvent chargé, donnant quelques ondées éparses. En fin de journée, une nouvelle onde pluvieuse abordera la Bretagne. Elle balaiera le pays dimanche.

Plus au nord, de la Haute-Normandie, vers l'Île-de-France, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, le nord des Alpes, la couverture nuageuse sera compacte, donnant des pluies et un peu de neige sur les Alpes au-delà de 2.100 mètres, en atténuation au fil des heures.

Du Nord-Pas-de-Calais vers les Ardennes, le ciel sera variable, des éclaircies tenteront de percer en cours de journée. Elles gagneront les frontières du nord-est l'après-midi.

Des températures encore estivales en Corse

Côté températures, au petit matin, le thermomètre affichera 9 à 13 degrés en général, 14 à 16 en Corse et sur les bords de la Méditerranée. Les maximales seront voisines de 14 à 16 degrés sur le quart nord-est du pays, de 16 à 18 le long des côtes de la Manche, 18 à 22 sur le reste du pays, 22 à 24 autour de la grande Bleue, jusqu'à 25 en Corse.