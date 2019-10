Le temps de ce dimanche : perturbé et pluvieux

publié le 06/10/2019 à 06:25

Ce dimanche 6 octobre, une perturbation pluvieuse traversera tout le pays. Cette perturbation sera suivie d'un ciel changeant sur la moitié nord-ouest, mais accompagné de fréquentes averses au Nord.

Toute la journée, le pourtour du Golfe du Lion et la région Paca conserveront un ciel lumineux malgré un soleil passagèrement voilé. En Corse, après de belles éclaircies matinales, le ciel deviendra nuageux à très nuageux. Tramontane et mistral souffleront d'abord modérément autour de 50 km/h. Ils commenceront à se renforcer en soirée.

Excepté en Bretagne et du Cotentin à la Vendée où le soleil refera des apparitions dès le matin, la journée débutera sous un temps gris, sous des pluies éparses du Sud-Ouest au Centre, et sous des pluies plus régulières sur le quart nord-est.

Progressivement en journée, la perturbation glissera vers l'Est. Il pleuvra de façon parfois plus marquée des frontières allemandes à la Bourgogne Franche-Comté. Des pluies faibles se produiront de l'Auvergne Rhône-Alpes à Midi-Pyrénées et au sud de l'Aquitaine.

À l'arrière, le ciel deviendra plus changeant sur la moitié nord-ouest. Soleil et nuages se partageront à peu près équitablement le ciel à l'Ouest. Les paquets nuageux seront plus menaçants du Centre au nord, et donneront des giboulées de plus en plus fréquentes sur le bassin parisien, le nord de la Seine et la Champagne-Ardenne.

Le vent d'ouest à nord-ouest deviendra également sensible au nord de la Loire : les rafales atteindront temporairement 70 km/h du littoral normand à la Flandre.

Des températures très douces

Dimanche matin, il fera entre 8 et 13 degrés en général, 13 à 16 sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. En journée, les températures atteindront 15 à 19 degrés sur la moitié nord, localement 13 à 14 sur le Nord-Est. Il fera 17 à 21 au Sud, jusqu'à 22 à 25 près de la Méditerranée.