publié le 06/03/2019 à 11:33

Les départements de l'Isère, le Rhône, la Loire, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège ont été placés en alerte orange pour vents violents, habituels pour cette période hivernale selon Météo France.



Le vent "tempétueux" soufflant sur le massif pyrénéen a entraîné le placement des quatre départements du sud-ouest en vigilance orange. Des rafales allant jusqu'à 154km/h ont déjà été enregistrées au Pic du Midi mercredi matin, et le vent restera fort au moins jusqu'en début d'après-midi, avec des pointes attendues entre 130 et 150 km/h, voire plus au niveau des cols et des crêtes exposées.

Des rafales de 60 à 80 km/h ont été enregistrées mercredi matin dans le Rhône et la Loire, qui avaient été placés en vigilance orange en début de matinée, mais le vent de sud "va continuer à se renforcer" et "soufflera violemment cet après-midi et en première partie de nuit avant l'arrivée des pluies", a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin. Le vent devrait surtout toucher le sud du Rhône et de la Loire, avec des rafales allant jusqu'à 120km/h, ainsi que le relief du Forez et le nord-Isère.

Sept départements en alerte orange pour vents violents Crédit : Météo France

Ces températures font suite à un mois de février exceptionnel : température moyenne supérieure de 8°C à la normale, ensoleillement parmi les plus forts enregistrés depuis le début des mesures et des records de chaleur battus dans de nombreuses régions à la fin du mois.