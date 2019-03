et AFP

publié le 04/03/2019 à 10:35

La tempête Freya s'abat ce lundi 4 mars sur la Grande-Bretagne et se fait sentir jusqu'en France. Météo France a placé 41 départements en vigilance orange, face aux vents violents qui touchent l'Hexagone.



Sont concernés tous les départements des Hauts-de-France, de la Haute-Normandie, de l’Île-de-France, du Grand-Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. Le Loiret, l'Eure-et-Loir, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire et l'Allier ont également été placés en vigilance orange.

Les vents violents devraient durer une dizaine d'heures, selon Météo France. L'agence appelle à faire preuve d'une "vigilance particulière". À 5 heures du matin, étaient relevées des rafales d'un peu plus de 100 km/h à Lorient et Vannes, 150 km/h à Belle île, 100 km/h à Creil, 90 km/h à Orly et 94 km/h à Blois.

Parcs fermés à Paris

À l'intérieur des terres, les vents les plus forts auront lieu ce lundi dans l'après-midi, avec des rafales voisines de 100 km/h généralisées, ponctuellement jusqu'à 110km/h. Les rafales devraient se calmer en début d'après-midi pour l'ouest du pays, en fin d'après-midi pour les autres départements. La tempête doit prendre fin mardi 5 mars à 6 heures du matin.



La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncés que les parcs, les jardins publics et les cimetières seraient fermés ce lundi 4 mars "en raison des conditions météorologiques". Par ailleurs, la préfecture de Police de Paris "recommande la plus grande prudence notamment sur les routes", dans un communiqué.

¿¿¿¿ En raison des conditions météorologiques, les parcs et jardins de #Paris sont fermés au public. #Freya pic.twitter.com/4d32f618e6 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 4, 2019