Météo : 5 départements placés en vigilance orange aux orages

Des orages accompagnés de fortes pluies sont attendus dans le sud-ouest du pays ce lundi 14 août, dans la soirée, et dans la nuit, annonce Météo-France. Par conséquent, la Corrèze (19), la Dordogne (24), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), et le Tarn-et-Garonne (82) ont été placés en vigilance orange aux orages ce lundi.

Si cet épisode orageux n'a rien d'exceptionnel, le service météorologique suggère en revanche de faire preuve d'une vigilance particulière dans les départements concernés, en raison de l'intensité des pluies et de l'activité électrique attendues. Quelque 30 à 50 mm d'eau - et jusqu'à 80 localement - sont à prévoir dans la soirée et la nuit. Les rafales de vent ne devraient toutefois pas excéder les 70 à 80 km/h, indique encore Météo-France. Une vigilance qui devrait s'estomper dans la journée de mardi, selon les prévisions du bulletin.

Par ailleurs, la chaleur persiste dans plusieurs territoires. Cinq départements sont encore placés en vigilance orange pour canicule : le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie. La Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, les Pyrénées-Orientales et la Drôme, sont également en vigilance jaune.

