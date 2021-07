Météo : 13 départements en vigilance orange crues ce vendredi

Conséquence des pluies diluviennes qui se sont déversées ces derniers jours sur la région Grand-Est, 13 départements ont été placés en vigilance orange crues ce vendredi 16 juillet. Météo France et Vigicrues alertent sur le caractère inhabituel du phénomène et appellent àla vigilance alors que la situation reste orageuse dans la région.

Les 13 départements concernés par la vigilance orange sont : le Nord, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Doubs, la Saône-et-Loire ainsi que l'Ain. Du fait de nombreuses précipitations, les cours d'eau de ces départements "ont réagi et certains de manière très importante", a précisé Vigicrues.

Des crues importantes se propagent sur l'Oise amont, l'Orne, la Vezouze et sur l'Ain. Des débordements importants sont également en cours sur les tronçons Aisne amont et Aisne Ardennaise, la Chiers et la Seille. Enfin le débit continue à augmenter sur le Rhin et l'Helpe majeure. Il est possible de suivre l'évolution de la situation sur le site de Vigicrues.