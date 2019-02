publié le 01/02/2019 à 07:23

Dix départements sont dorénavant en alerte orange, selon le dernier bulletin publié par Météo France, ce vendredi 1er février. Ainsi le Nord (59), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80) sont concernés par une alerte "neige-verglas".



Les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes (05), les Alpes-Maritime (06), l'Isère (38) et la Savoie (73) sont concernés par des risques d'avalanches.

La Corse du Sud est soumise à une vigilance pour pluie et inondations. Enfin, les littoraux du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse du Sud sont placés en alerte orange "vagues et submersion".

"Au Nord, après la neige et avant le redoux, les sols sont glissants. Sur les Alpes, risques d'avalanches devenant fort à très fort. Fortes vagues et risque de submersion sur la PACA, et en Corse également avec de fortes pluies", précise Météo France.

Carte des prévisions du 1er février Crédit : Météo France