Des résidus d'hydrocarbures se sont échoués sur des plages de l'est du Var, dont la célèbre plage de Pampelonne dans le Golfe de Saint-Tropez, plus d'une semaine après la collision de deux navires au large de la Corse. "Un peu moins d'une dizaine de kilomètres de littoral sont touchés", explique mercredi 17 octobre Bruno Quivy, directeur de cabinet de la communauté des communes du golf de Saint-Tropez.



Les plages souillées ont été fermées au public mardi après-midi et le préfet doit mettre en place dans la matinée les moyens de nettoyage et de détection de la pollution. La remise en état des plages "sera plus facile que lors d'une pollution classique avec du liquide", explique Bruno Quivy.

Le littoral est en effet pollué par des galettes, des déchets plus facilement identifiables. "Le tout est de savoir si beaucoup [de résidus] vont encore arriver aujourd'hui, portés par le courant", tempère-t-il. Autre aspect difficile du nettoyage : séparer les galettes des herbes de posidonie, des herbes marines typiques de la Méditerranée.