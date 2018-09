publié le 19/09/2018 à 06:17

Accrochés à la nacelle du Ballon de Paris, ces capteurs - et c'est une première en France - peuvent repérer des particules ultra-fines deux à dix fois plus petites que celles qui sont habituellement mesurées dans les grandes villes.



C'est une pollution nouvelle et importante à surveiller. Car ces poussières minuscules pénètrent dans le sang et se diffusent dans tout notre corps. En Chine, de médecins estiment qu'elles sont responsables de maladies cardiaques.

Ces particules proviennent essentiellement des voitures, notamment des voitures neuves. Mieux les surveiller va permettre de faire évoluer les normes demandées aux constructeurs. Cette montgolfière traque la pollution.

Elle renseigne aussi les Parisiens, quand elle est en l'air à 150 mètre du sol. Sur le ballon, des lumières vertes, oranges et rouges, visibles d'assez loin, renseignent sur la qualité de l'air en temps réel.



Si vous visitez Paris, c'est l'un des endroits les plus formidables pour admirer la capitale. Tous les quarts d'heure, le ballon gonflé à l'hélium monte et descend accroché à un treuil électrique. Il emmène 60.000 passagers par an. C'est le troisième plus haut point de Paris.



C'est un vrai pilote de montgolfière qui vous emmène. Et en plus, on apprend plein de choses sur l'air que nous respirons. Par exemple, que chaque jour nous faisons entrer dans nos poumons 12.000 litres d'air. Autant qu'il ne soit pas trop pollué.