La canicule, et ses conséquences très concrètes, notamment sur les réseaux électriques. Dans la région lyonnaise, environ 500 foyers sont touchés par des coupures de courant de quelques minutes à quelques heures. En cause, les câbles qui souffrent de la chaleur.

"En ville, le béton et le goudron accumulent la chaleur qui pénètre dans le sol, jusqu'à atteindre les câbles qui sont situés environ 80 centimètres sous terre", explique Thierry Bara, responsable environnement chez Enedis. Ce phénomène se produit surtout quand on a plusieurs jours de fortes chaleurs, et que la température ne baisse pas beaucoup la nuit", précise-t-il.

"C'est incontestable : le matériel électrique souffre de la chaleur", assure Thierry Bara. Pour faire face à cette situation, Enedis a prévu un plan "aléas climatique". "On regarde les prévisions météorologiques avec beaucoup d'attention, et quand on sait qu'il va y avoir des phénomènes de canicule ou de fortes chaleurs, on prémobilise des équipes d'agents en quantité suffisante pour pouvoir réparer plusieurs défauts simultanément", détaille ainsi le responsable environnement du groupe.

À écouter également dans ce journal

Sécheresse - Plus d'une centaine de communes françaises sont privées d'eau potable depuis vendredi 5 août.

Santé - La barre des 2.000 cas de variole du singe a été franchie en France dans la semaine. La plupart des cas sont en Île-de-France, mais la maladie circule dans tout le pays.

International - Des salves de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël vendredi 5 août, après des frappes israéliennes visant le groupe armé Jihad islamique.

