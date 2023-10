Les chiens sont-ils plus intelligents que les loups ?

La co-évolution avec les humains, et donc la domestication, a fait perdre aux chiens beaucoup des aptitudes de leurs ancêtres : dans notre environnement, il n’y a pas de prédateurs, pas besoin de rechercher sa nourriture ou de trouver des partenaires pour assurer sa descendance... Et tout cela s’est accompagné d’une réduction de la taille du cerveau des chiens, par rapport aux loups, au cours de la domestication.



On retrouve ce phénomène chez toutes les espèces domestiquées : les vaches, les cochons, les rongeurs, les chats et même les poissons, non pas domestiqués mais élevés. C'est la conséquence d’un environnement captif beaucoup moins complexe et hostile et cela va de pair avec une plus grande docilité.

Au point que la taille du cerveau des populations domestiquées peut être 20% plus petite que celle des populations sauvages ! Ce qui est avantageux pour les animaux de production car le cerveau est très énergivore, donc s’il est plus petit, il demande moins d’énergie qui peut être utilisée pour faire de la masse, du lait ... Et chez les chiens, cela irait même jusqu’à une diminution de taille de 24%.

De nouvelles aptitudes et intelligences

Une récente étude menée par des scientifiques hongrois et suédois est venue apporter de nouvelles informations. L’élevage des races de chiens modernes, sur le dernier siècle par exemple, s’est accompagnée d’une augmentation de la taille du cerveau par rapport aux races anciennes. Venant donc inverser ce qui était initialement propre au processus de domestication.



Et les chercheurs ont même pu aller plus loin : plus une race de chien est génétiquement éloignée du loup, plus la taille relative de son cerveau augmente. Dans la co-évolution avec l’Homme, les chiens ont développé de nouvelles aptitudes cognitives, une intelligence sociale qui s’est accompagnée d’une augmentation du cerveau social ! Les chiens ont appris à nous regarder dans les yeux, à comprendre notre langage, et à comprendre le pointage, quand l’humain désigne quelque chose du doigt !



Donc en conclusion, Colonel le border, Choupette le Chihuahua ou Simba le Cocker ne se débrouilleraient peut-être pas aussi bien que des loups dans le milieu naturel, mais en ville, avec tout ce que cela demande comme compétence pour nous comprendre, nous suivre, nous plaire également, ils sont haut la patte plus intelligents et efficaces que les loups !



Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant), aux éditons Albin Michel.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info