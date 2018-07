publié le 26/02/2018 à 07:50

Nous allons vivre l'une des semaines les plus froides de l'hiver. -18 degrés ressentis par endroits. Partout en France, les bénévoles se mobilisent pour les sans-abri, alors qu'un homme de 35 ans a été retrouvé mort dimanche matin à Valence, dans la Drome. À Paris, toute la soirée, la Croix-Rouge a distribué des repas chauds. Dans leur petit local blanc, l'odeur de soupe chaude embaume la pièce pendant le briefing du chef d'équipe.



Six bénévoles chargent une camionnette de vêtements chauds, bonnets ou écharpes qu'ils distribueront aux plus démunis. Gilet orange sur le dos, Alexis Colin le chef d'équipe de la Croix-Rouge accentue sa mobilisation. "Nous, nous allons à peu près doubler le nombre de maraudes dans la semaine et si on peut, essayer de leur proposer d'aller en centre d'hébergement pour le soir même", explique-t-il au micro de RTL.

Plus de 3.000 places d'hébergement supplémentaires ont été débloquées dans le cadre du plan grand froid déclenché dans 37 départements. Mais malgré cela et les dons, il n'y a toujours pas assez de duvets, voilà pourquoi la Croix-Rouge appelle à la générosité des Français, en cette période de très grand froid.

À écouter également dans ce journal :

- Le gouvernement s'apprête à lancer l'une des réformes les plus risquées de ce début de quinquennat sur l'avenir de la SNCF, après le rapport Spinetta remis à Édouard Philippe.



- Deux projets attentats ont été déjoués ces dernières semaines, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ils visaient des militaires dans le sud de la France et un "grand équipement sportif" dans l'ouest.



- Après le défilé des politiques au Salon de l'agriculture, aujourd'hui ce sont des évêques venus de 25 départements qui sont attendus Porte de Versailles. Ils veulent apporter leur soutien à la profession.



- Sylvie Vartan contre-attaque : "je ne peux pas imaginer que Johnny ait pu renier sa propre histoire", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que c'est la justice qui tranchera dans le litige qui oppose Laeticia à David Hallyday et Laura Smet.



- Côté football, Marseille n'a pas fait le poids face au PSG, qui s'est imposé 3-0 en clôture de la 27e journée de Ligue 1.



- L'un des téléphones portables les plus vendus au monde, concurrent direct d'Apple et son Iphone X : le Samsung Galaxy 9.