Le gouvernement lance le chantier de l'avenir de la SNCF

publié le 19/02/2018 à 11:06

Le gouvernement a lancé ce matin le chantier ultra sensible de l'avenir de la SNCF, en recevant direction de l'entreprise publique et syndicats, quatre jours après la remise du rapport Spinetta vécu par les cheminots comme une "attaque" contre le service public ferroviaire.



Les syndicats préviennent notamment qu'une remise en cause du statut de cheminot à l'embauche serait un casus belli, mais le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a dit ce matin n'être "pas opposé" à sa suppression, qui n'est pas un "tabou".



"Nous allons aborder des sujets très sensibles", a quant à elle déclaré hier la ministre des Transports Elisabeth Borne pour qui "la casse du service public, c'est de laisser perdurer la situation actuelle!"



"Il y a des inquiétudes et forcément beaucoup de questions, c'est légitime. Nous allons dialoguer, y répondre", a-t-elle promis. La méthode et le calendrier seront annoncés le 26 février à Matignon.



Un mois plus tard, le 22 mars, jour de grève dans la fonction publique, cheminots et usagers se rassembleront à l'appel de la CGT-Cheminots (1er syndicat) pour une "manifestation nationale" à Paris visant à défendre "un service public SNCF de qualité". La France insoumise sera à leurs côtés, a indiqué le député Alexis Corbière.



La première phase de concertation s'est ouverte lundi: Guillaume Pepy, président du groupe et PDG de SNCF Mobilités, Frédéric Saint-Geours, président du conseil de surveillance, et Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, ont été reçus par Edouard Philippe à Matignon pour évoquer les profondes réformes préconisées par le rapport Spinetta. Le trio est sorti de son rendez-vous sans déclaration.



Les quatre syndicats représentatifs à la SNCF (CGT, Unsa, SUD et CFDT) sont, eux, reçus séparément par Elisabeth Borne au ministère des Transports. Edouard Philippe rencontrera les représentants des usagers et des régions le reste de la semaine.



Parmi les pistes évoquées dans le rapport commandé à l'ex-président d'Air France Jean-Cyril Spinetta: une transformation en "sociétés nationales à capitaux publics" des deux principales composantes de l'entreprise, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, aujourd'hui établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic), et la fin du statut de cheminot à l'embauche.



Une ouverture à la concurrence est prévue fin 2020 pour les TGV et fin 2023 pour les TER.

