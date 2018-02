publié le 25/02/2018 à 20:07

Sylvie Vartan s'est exprimée pour la première fois sur la question de l'héritage de Johnny Hallyday, autour duquel se déchire sa famille. Alors qu'un des testaments du rockeur lègue l'intégralité de sa succession à Laeticia Hallyday, ses aînés Laura Smet et David Hallyday réclament leur part.



"C'est inimaginable, le reniement d'un père, explique Sylvie Vartan à Laurent Delahousse dans l'émission 19 heures le dimanche. Je ne pense pas que Johnny ait pu être capable de cela". "J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai aimé, que j'ai connu, que je connais très, très bien ai pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant, en ne donnant pas de droit moral à ses enfants", confie-t-elle.

Sans remettre en cause l'authenticité du testament, Sylvie Vartan explique connaître l'histoire derrière les donations supposément faites à son fils David. "Je connais la véritable histoire, c'est moi qui l'ai vécue. J'ai des preuves, de ce côté-là je suis sereine mais je ne vais pas céder à l'hémorragie médiatique et me battre avec les mêmes armes".

David Hallyday attaquera-t-il en justice ? "David n'attaque pas, affirme Sylvie Vartan. Il est meurtri, blessé et personne ne pouvait s'attendre à une chose pareille". "La musique adoucit les mœurs et c'est magnifique, c'est un lien indissoluble entre nous", conclut Sylvie Vartan.