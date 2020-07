La météo sera instable au nord et ensoleillée au sud ce lundi 20 juillet

publié le 20/07/2020 à 06:24

Le temps de ce lundi 20 juillet sera nuageux et instable sur le nord du pays tandis que le soleil prendra place partout ailleurs, selon Météo-France. Au lever du jour et jusqu'en début d'après-midi, le ciel sera encore bien chargé en Bretagne et région parisienne, jusqu'aux frontières du nord-est, avec quelques ondées éparses possibles du côté des Ardennes.

Cette grisaille se décalera peu à peu vers le grand-est puis quittera le pays en seconde partie d'après-midi. Le soleil se montrera généreux sur le reste du pays ainsi qu'en Corse après la dissipation des brumes et des plaques de nuages bas présents sur le rivage basque, sur le golfe du Lion et vers la Côte d'Azur.

Une tendance instable se dessinera néanmoins à la mi-journée sur les Pyrénées où des averses orageuses se déclencheront l'après-midi. Elles pourront être accompagnées de chutes de grêle, sur l'est de la chaîne en particulier. Quelques gouttes sont également possibles par débordements sur le sud de l'Occitanie.

Les températures minimales s'échelonneront de 12 à 20 degrés des Flandres vers la Grande Bleue. Les maximales seront proches de 19 à 20 degrés sur le littoral de la Manche, comprises entre 23 à 30 degrés sur la moitié nord du pays, entre 30 à 34 sur le sud avec des pointes à 35 en vallée du Rhône, et dans l'Agenais.