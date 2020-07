La météo en France sera moins chaude avec quelques orages ce mardi 28 juillet

publié le 28/07/2020 à 06:47

Le temps de ce mardi 28 juillet sera moins chaud et peu nuageux sur une grande partie du territoire, à l'exception de la région Rhône-Alpes où une dégradation orageuse aura lieu, selon les prévisions de Météo-France.

De la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Nord-Est, le ciel sera nuageux le matin, voilé sur l'Occitanie et le Massif central. Quelques ondées éparses se déclencheront localement. Progressivement les éclaircies s'élargiront sur le Nord-Est, alors que le ciel restera souvent très nuageux ou couvert sur le Sud-Ouest.

Le temps se dégradera plus nettement sur Rhône-Alpes avec le développement d'averses orageuses sur les Alpes du Nord en début d'après-midi, puis également l'Auvergne, le Jura et temporairement le Lyonnais. Ces orages seront brefs mais localement forts avec un risque de grêle et de violentes rafales de vent, en particulier sur les départements alpins.

Des maximales en baisse entre 25 et 31 degrés

Le pourtour méditerranéen restera à l'écart, le temps sera chaud et sec et le ciel temporairement voilé. Sur le nord et l'ouest du pays, le temps restera également calme, le ciel peu nuageux en général, un peu plus chargé le matin notamment sur le Finistère. Un vent de nord-ouest faible à modéré se lèvera sur la côte atlantique l'après-midi.

Les températures minimales iront de 10 à 16 degrés sur le Nord-Ouest, 16 à 22 ailleurs. Les maximales, souvent en baisse, iront de 19 à 24 degrés sur les régions bordant la Manche, 25 à 31 degrés en général ailleurs, encore 32 à 35 degrés sur le Languedoc, la vallée du Rhône et la Provence.