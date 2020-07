La météo en France sera chaude et ensoleillée ce lundi 27 juillet

publié le 27/07/2020 à 06:45

Attention aux pics de chaleur cette semaine. En cette fin de mois de juillet, le temps de ce lundi 27 juillet sera généralement bien ensoleillé et très chaud sur la plus grande partie du pays. Seules les régions proches de la Manche et notamment la Bretagne et la Normandie garderont un ciel assez chargé avec quelques petites pluies.

Un vent de sud-ouest se maintiendra le long de la Manche. Les températures minimales varieront entre 10 et 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 20 degrés sur la moitié sud mais jusqu'à 20/23 près de la Méditerranée.

L'après-midi, Il fera 30°C à Paris. Les maximales afficheront 21 à 25 près de la Manche, 25 à 31 du Nord-ouest au Nord, 30/33 sur le Nord-est, 31 à 36 degrés sur la moitié sud et le Centre, localement 37 degrés près de la Basse vallée du Rhône, et entre 37 et 39 degrés et ponctuellement 40 degrés de Midi-Pyrénées au Centre-est.