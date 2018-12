La baie de Somme vidée de ses poissons : "de quoi être pessimiste", pour Nausicaá

publié le 26/12/2018 à 15:24

Y aura-t-il encore des poissons dans la baie de Somme d'ici quelques années ? 80% d'entre eux ont disparu en 30 ans dans cette région de la Manche, selon une étude de l'Institut français pour l’exploitation de la mer (Ifremer), qui précise que cette baisse est liée au réchauffement rapide de l'eau. La baie de Somme représente le deuxième bassin nourricier de la région et avec des températures qui ne cessent de grimper, la situation pourrait s'aggraver, comme l'explique Philippe Valette, directeur de Nausicaá, le centre national de la mer, invité de RTL Midi ce mercredi 26 décembre.



"La température va sans doute augmenter encore de façon importante dans les prochaines années". Le directeur ajoute que les espaces marins de la baie de Somme sont des espaces très peu profonds, "donc très sensibles au réchauffement", et sont "fondamentaux puisque c'est là qu'il y a les juvéniles de poissons". "Il y a de quoi être assez pessimiste en raison du changement climatique", insiste encore Philippe Valette, "et cela montre l'urgence qu'il y a et qui était soulignée par le GIEC à changer nos comportements."

Quelles sont les espèces les plus touchées par cette disparition alarmante ? Ce sont "des espèces qui ont plutôt un cycle court, comme le hareng et la limande", détaille Philippe Valette. Ces espèces sont très sensibles à la température, au changement d'environnement. En revanche, elles peuvent très vite recouvrer leur capacité à se reproduire et à se développer", rassure enfin le directeur de Nausicaá avec optimisme.