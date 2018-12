Baie de Somme : en 30 ans, le nombre de poissons a chuté de 80 %

publié le 26/12/2018 à 08:31

Une autre conséquence dramatique du réchauffement climatique ? Un article scientifique, publié ans la revue Global Change Biology par l'Institut français pour l’exploitation de la mer (Ifremer), montre une baisse de 80% de l'abondance de poissons en Baie de Somme en 30 ans, et ce, toutes espèces confondues.



Cette région de la Manche a vu sa population de poissons réduite de 200.000 individus/km² à 40.000 individus/km² en trois décennies. "Cette diminution substantielle touche principalement les espèces à croissance rapide et ainsi précocement matures pour la reproduction, comme la limande, la plie, le sprat ou le hareng", peut-on lire dans le communiqué de presse publié par l'Ifremer.

Depuis 1987, chaque année, un navire de pêche arpente la zone pour faire des prélèvements d'individus de plusieurs espèces, qui sont ensuite mesurés, comptés et analysés. L'étude de l'Ifremer pointe un phénomène du doigt pour expliquer cette chute du nombre de poissons : la hausse de la température de l'eau.

"La température de l’eau en Manche Est - Mer du Nord a connu une augmentation rapide sur la période étudiée, entre 0,3 et 0,4°C par décennie, avec une accélération entre 1998 et 2003 (plus de 1°C entre ces 5 années), soit une hausse quatre fois supérieure au réchauffement moyen de l’ensemble des océans", peut-on lire dans le rapport scientifique, qui ajoute que cette hausse pourrait attendre les 2,5 à 3°C d'ici à 2100, ce qui risque d'accélérer encore un peu plus la diminution du nombre de poissons en Baie de Somme.