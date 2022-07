Incendies dans l'Hérault : deux départs de feu, des habitants évacués

Alors que les violents feux qui ont ravagé une partie de la Gironde ces dernières semaines ont enfin été fixés, de nouveaux incendies ont démarré ce mardi 26 juillet, cette fois-ci dans l'Hérault. Les pompiers ont annoncé que plus de 1.000 hectares de végétation ont déjà brûlé au nord-est de Montpellier. Ce mercredi 27 juillet, l'incendie est maîtrisé mais la vigilance est toujours de mise.

Ces feux ont commencé près des communes de Gignac et Saint-Bauzille-de-la-Sylve et se sont rejoints sur le plateau d'Aumelas afin de former un seul et même incendie. Près de 650 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Des Canadairs et des Dashs ont aussi été mis à disposition. Près de 300 personnes ont été évacuées ce mardi 26 juillet de manière préventive.

L'accès à la commune d'Aumelas, dans l'Hérault, est encore interdit ce mercredi 27 juillet. La route est barrée par les gendarmes. "On a stoppé le feu aux portes de la commune par l'action combinée des moyens terrestres qui étaient en défenses des points sensibles des habitations et des moyens aériens", détaille le commandant Sanchez au micro de Sanchez. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des départs de ces feux. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre malsaine d'un individu pyromane. Un appel à témoins a été lancé.

À regarder Incendies dans l'Hérault : commune Aumelas 00:00:09

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info