Incendies : Airbus équipe des avions militaires pour en faire des supers bobardiers d'eau

Depuis le début de l'été, des incendies ont frappé et continuent de ravager plusieurs zones de l'Hexagone. Face à ces incendies, les fameux Canadair ont été déployés pour stopper la propagation de ces feux, et la question se pose de renforcer le parc français en bombardier d'eau. L'entreprise canadienne qui fabrique les canadairs a même relancé la production devant les commandes affluant notamment d'Europe du sud (dont la France). Dans cette conjoncture, la compagnie Airbus vient de réaliser avec succès des tests sur certains de ses appareils militaires qui ont été équipés d'un bombardier d'eau.

Cette alternative n'est pas une nouveauté pour l'avionneur européen. "Ce n'est pas le premier avion Airbus qui peut faire ça", explique Xavier Tytelman. Mais la transformation de ses A400M a un avantage non négligeable. Ces avions peuvent contenir une quantité plus importante d'eau. "On passe à une échelle supérieure avec une capacité de largage qui dépasse les 20 tonnes", indique l'ancien aviateur au micro de RTL. Cette contenance permettrait d'avoir une quantité trois fois supérieures à celle d'un Canadair classique.

Disponible l'été prochain ?

Outre le fait de pouvoir larguer une quantité supérieure d'eau, ces nouveaux appareils transformés en bombardier viendraient évidemment renforcer la flotte militaire. "Les besoins augmentent, il y a une nécessité de monter en puissance", poursuit Xavier Tytelman après ces différentes vagues d'incendies qui ont touché le pays. Elles pourrait augmenter dans les années à venir avec le réchauffement climatique.

La compagnie Airbus a notamment prévenu que le développement de ces appareils interviendrait rapidement. Des A400M pourraient être utilisés dès l'été 2023 sur les zones sinistrées. Xavier Tytelman juge cette annonce "optimiste" de la part de l'entreprise tout en estimant que cela serait une "très bonne nouvelle".

